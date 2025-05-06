Какие неврологические расстройства чаще встречаются у левшей

Недавно международная команда ученых провела метаанализ, который выявил связь между леворукостью (а также одинаковым владением обеими руками) и некоторыми неврологическими расстройствами, такими как дислексия, шизофрения и аутизм. Эти нарушения часто проявляются на ранних стадиях жизни и сопровождаются сложностями в освоении тех или иных аспектов языка. Исследование опубликовано в журнале Psychological Bulletin.

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«Мы предположили, что леворукость может быть связана с расстройствами, симптомы которых связаны с языком. То и другое имеет одностороннее размещение в мозге, поэтому развитие обоих и их расстройства могут быть взаимосвязаны», — объясняет доктор Джулиан Пакхейзер из Института когнитивной нейронауки Рурского университета в Бохуме (Германия).

Исследователи также предположили, что леворукость может быть связана с болезнями, проявляющимися на ранних стадиях жизни, так как предпочтение какой-то руки проявляется уже на раннем этапе развития.

Профессор Себастьян Окленбург из Медицинской школы Гамбурга говорит:

«Обе гипотезы подтвердились. Например, леворукость и амбидекстрия статистически значимо чаще встречаются у людей с дислексией по сравнению со здоровыми людьми».

А вот связи между леворукостью и депрессией, которая обычно проявляется около 30 лет, не обнаружили.

По мнению авторов, это свидетельствует о том, что леворукость и различные речевые расстройства обусловлены перекрывающимися процессами в раннем развитии мозга.