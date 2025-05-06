Президенту США Дональду Трампу, запретившему финансирование исследований о вирусах, вместо этого стоило разобраться с военно-биологическими программами Министерства обороны США. Так в беседе с ТАСС прокомментировал решение американского лидера эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий на федеральном уровне финансирование исследований, связанных с приобретением вирусами новых и патологических функций.

"В данном случае это не что иное, как мракобесие, потому что науку остановить нельзя и останавливать нельзя. Другое дело, если бы он назначил нормальную комиссию и разобрался с теми исследованиями, которые Министерство обороны Соединенных Штатов ведет для создания наступательных военных программ в области биологии. А науку запрещать нельзя, и ковид - это большая группа вирусов, которые к нам вернутся", - сказал он.

Онищенко отметил, что предшественники Трампа призывали не проводить исследования, завершить их и открыть свои наступательные военные программы.

"А запретить все нельзя, это глупо, все равно вирусы имеют свойство возвращаться", - подчеркнул эпидемиолог.

Как заявил в апреле официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, китайские власти считают неприемлемой политизацию Белым домом проблемы возникновения коронавируса нового типа. По его словам, Пекин выступает за научное объяснение указанной проблемы и поддерживает глобальные усилия, нацеленные на выяснение причин появления ковида.