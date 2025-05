Эксперты определили белок, усиливающий агрессивность рака мозга

Белок ZIP4, отвечающий за транспорт цинка в организме, играет ключевую роль в развитии одной из самых агрессивных форм рака мозга — глиобластомы. К такому выводу пришли ученые из Университета Оклахомы. Результаты работы они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Глиобластома составляет почти половину всех злокачественных опухолей мозга и характеризуется крайне неблагоприятным прогнозом: медианная продолжительность жизни пациентов составляет всего 14 месяцев. Как объясняют ученые, ZIP4 при этой болезни начинает вести себя аномально, запуская процессы, которые способствуют росту опухоли.

В норме ZIP4 обеспечивает организм необходимым цинком, поддерживая его баланс. Однако при глиобластоме мозговая ткань начинает поглощать цинк активнее в десятки раз.

Эксперименты на мышах и клеточных линиях показали, что это приводит к усиленной активности ZIP4 и выработке внеклеточных везикул — микроскопических пузырьков, которые опухоль выбрасывает в окружающую среду. Внутри этих везикул содержится белок TREM1, который в обычных условиях помогает иммунной системе бороться с инфекциями. Но в случае глиобластомы он перепрограммирует микроглию — иммунные клетки мозга — заставляя их поддерживать рост опухоли.

Команда ученых под руководством профессора медицины, хирургии и клеточной биологии Мина Ли также протестировала молекулярный ингибитор, блокирующий активность ZIP4 и TREM1. Результаты показали, что вмешательство в работу этих белков замедляет развитие опухоли, что делает их потенциальными целями для будущих методов терапии.