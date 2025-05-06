Названы замедляющие старение продукты

Черный чай, ягоды, цитрусовые и яблоки могут способствовать более здоровому старению, показало исследование, Эдит Коуэн, Университета Квинс в Белфасте и Гарвардской школы общественного здравоохранения изучили влияние продуктов, богатых флавоноидами, на состояние здоровья в пожилом возрасте.

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Флавоноиды — это натуральные вещества растительного происхождения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они содержатся, в частности, в чае, ягодах, фруктах и красном вине и играют важную роль в защите клеток организма от повреждений.

Анализ данных более 86 тысяч человек за 24 года показал, что у женщин с самым высоким уровнем потребления флавоноидов вероятность развития возрастной слабости была на 15 процентов ниже по сравнению с теми, кто употреблял их меньше. Кроме того, у этой группы реже наблюдалось снижение физической активности и ухудшение психического состояния (на 12 процентов в каждом случае). У мужчин связи были менее выражены, но потребление флавоноидов также сопоставлялось с более стабильным психоэмоциональным фоном.

По словам авторов, простые корректировки в рационе — например, добавление в ежедневное меню ягод, яблок, апельсинов и чая — могут помочь дольше сохранять активность, ясность ума и общее качество жизни.