Ученые предупредили, когда риск развития геморроя наиболее высокий

Результаты нового исследования были представлены на Неделе заболеваний органов пищеварения (DDW) 2025. Согласно его результатам, участники, которые пользовались смартфоном во время посещения туалета, проводили в нём значительно больше времени и имели более высокий риск развития геморроя.

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Геморрой – заболевание прямой кишки, в основе которого лежит нарушение кровообращения в сосудистых кавернозных сплетениях прямой кишки, их гипертрофия и расширение.

Основными факторами риска развития геморроя считается наследственная функциональная недостаточность (слабость) соединительной ткани, а также факторы, приводящие к нарушению венозного кровообращения и повышению давления в венах малого таза. В их число входят запоры, беременность, тяжёлый физический труд, длительное пребывание на ногах, малоподвижный образ жизни, ожирение и ряд других.

Авторы нового исследования выявили ещё один значимый фактор риска, которым человек в силах управлять.

Участниками стали взрослые люди, проходящие скрининговую колоноскопию. Для них были разработаны опросники для оценки использования смартфона во время посещения туалета, выявления функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, а также других моделей поведения, включая потребление клетчатки и уровень физической активности.

Наличие геморроя оценивалось путём прямой визуализации, что было задокументировано в отчётах об эндоскопических исследованиях.

В результате у 43% участников был обнаружен геморрой. В целом, 66% респондентов использовали смартфоны в туалете. Из них 93% пользовались смартфоном в туалете хотя бы раз или два раза в неделю или чаще, а более половины (55,4%) пользовались им большую часть времени.

Использование смартфона было связано с повышением риска развития геморроя на 46% после поправки на возраст, пол, индекс массы тела, физическую активность и потребление клетчатки.

Участники, которые пользовались смартфонами в туалете, проводили там значительно больше времени, чем те, кто этого не делал. Чаще всего, в туалете люди «читали новости» (54,3%), пользовались социальными сетями (44,4%) и писали электронные письма/сообщения (30,5%).