Эксперты определили, как магнитное поле Земли влияет на работу сердца

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) определили, на какой параметр работы сердца влияют изменения магнитного поля Земли, рассказала ТАСС заведующая лабораторией биоритмологии Лилия Поскотинова. Это барорецепторный рефлекс, который отвечает за регуляцию артериального давления и частоты пульса, у людей с повышенным давлением колебания магнитного поля вызывают напряжение сердечной деятельности.

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«У людей с артериальной гипертензией наблюдалась достаточно выраженная синхронизация показателей магнитного поля и сердечной деятельности, но синхронизация колебаний показателя, отражающего барорефлекс, практически отсутствовала. То есть у этих людей напряжение сердечной деятельности возрастало по мере изменений магнитного поля, в отличие от лиц с нормальным давлением. Нарастание такой тенденции означает определенный риск появления гипертонической реакции при выраженных геомагнитных возмущениях», — сказала Поскотинова.

В научном мире до сих пор нет единой точки зрения, какими органами, системами или тканями человеческий организм может реагировать на колебания магнитного поля. При этом в высокоширотной Арктике возмущения магнитного поля могут быть значительно выражены.

«Мы живем в высоких широтах, для нас это очень актуально. Наша задача искать тонкие механизмы, которые до сих пор неизвестны. Например, у птиц есть определенные клетки в районе основания мозга, они реагируют на изменения магнитного поля, у рыб тоже есть определенные чувствительные сенсоры», — отметила собеседница агентства.

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что человек без проблем со здоровьем и без выраженных психоэмоциональных расстройств не замечает колебаний геомагнитной активности. Но есть немало научных публикаций, отражающих наличие чувствительности регуляторных систем человека к вариациям геомагнитного поля. Они видны на популяционном уровне, где учитываются случаи резкого ухудшения здоровья в периоды выраженных колебаний геомагнитной активности.

Ученые ФИЦКИА обследовали людей как с нормальным, так и с повышенным артериальным давлением. Работы проводились на базе геобиосферного стационара "Ротковец", который был создан в 2000-е годы по инициативе вице-президента РАН, академика Николая Лавёрова (1930-2016) на его родине в Коношском районе Архангельской области. Здесь установлена геомагнитная обсерватория "Климовская" Геофизического центра РАН, данные которой использовались в ходе реализации проекта.

Исследователи учитывали минутные вариации магнитного поля, регулярно возникающие за счет токов в ионосфере.

«В течение 30 минут мы измеряем вариабельность сердечного ритма и смотрим, какая в это время была магнитная активность, проверяем показатели синхронизации, — пояснила завлабораторией. — Если у нас вот этот показатель синхронизирован, то мы говорим, что резерв хороший. Если не синхронизирован, то есть определенные риски метеозависимости».

Барорефлекс и его реакция на магнитные бури

Выяснилось, что у людей с нормальным артериальным давлением вариации ритма сердца фактически не связаны с вариациями магнитного поля, на его изменения реагировал только барорефлекс, он оказался синхронизирован с ними. Эффективность барорефлекса необходима человеку для предотвращения избыточного подъема и падения артериального давления, когда на него действуют стрессовые факторы. Синхронизация барорефлекса с изменениями геомагнитного поля обеспечивает организму человека умеренные колебания частоты пульса и артериального давления. Таким образом, здоровый человек устойчив к геомагнитным возмущениям и обычно их не замечает.

А вот у людей с артериальной гипертензией этот механизм слабо выражен.

«И при магнитных возмущениях у них может происходить "напряжение" стресс-индекса и снижение механизмов, которые противостоят напряжению сердца и регулируются блуждающим нервом», — объяснила Поскотинова.

Разработанный архангельскими учеными способ определения чувствительности барорефлекторной регуляции сердечного ритма к вариациям локального геомагнитного поля у человека запатентован Роспатентом совместно с разработчиком прибора "Варикард" Юрием Семеновым и представительницей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Института космических исследований РАН Татьяной Зенченко.