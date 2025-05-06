Открыта молекула для лечения инфаркта миокарда

Междисциплинарная команда ученых из Башкирского государственного медицинского университета и Ханчжоуского педагогического университета (Китай) разработала молекулу, уменьшающую зону некроза сердечной ткани после перенесенного инфаркта миокарда. Благодаря новому лекарственному препарату, созданному на основе этой молекулы, врачи смогут сохранить жизнеспособность поврежденных тканей сердца и восстановить его функции.

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«Современная наука имеет возможность изучать молекулярные механизмы развития инфаркта миокарда. Так, в рамках нового исследования мы выявили роль белка убиквитина как в развитии, так и в прогрессировании ишемического повреждения миокарда. При ишемии миокарда, когда сердечная мышца не получает достаточно кислорода из-за нарушения кровоснабжения, клетки сердца повреждаются. Убиквитин, выявляя поврежденные клетки, в таких условиях играет ключевую роль в регуляции программируемой клеточной гибели. Но мы открыли молекулу, которая снижает действие белка в зоне "спящего" миокарда - участке сердечной мышцы, временно утратившей способность к сокращению из-за недостатка кислорода», — пояснил руководитель проекта профессор БГМУ Александр Самородов.

Данная молекула в будущем станет основой для нового лекарственного препарата. Уже скоро начнутся клинические исследования, которые откроют путь к его широкому применению в медицинской практике.

Над исследованием помимо основных исполнителей работают и студенты Башкирского медуниверситета: иностранные обучающиеся и студенты - научные ординаторы, которые планируют выполнять диссертационные исследования по данной тематике.

Молекула разработана на базе лаборатории малых таргетных молекул БГМУ в межвузовском студенческом кампусе в рамках реализуемого учеными медицинского университета международного гранта при поддержке Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) и Российского научного фонда "Оценка роли деубиквитинирующих ферментов в ишемически-реперфузионном повреждении миокарда и разработка средств кардиопротекции".

По словам ректора БГМУ, академика РАН, профессора Валентина Павлова, возможность разрабатывать препараты с уникальными механизмами действия появилась также благодаря программе "Приоритет 2030".

«Благодаря работе современных научно-исследовательских лабораторий с высокотехнологичным оборудованием мирового уровня наш университет реализует перспективные научные направления, которые уже сейчас работают для получения медицинских технологий завтрашнего дня. Сегодня стране и миру нужны новые медицинские продукты, новые знания, лекарственные препараты. В рамках реализации программы «Приоритет-2030», а также при поддержке Российского научного фонда, у нас появилась возможность разрабатывать препараты с уникальными механизмами действия. Это не только укрепляет научный потенциал нашего вуза, но и открывает новые горизонты для международного сотрудничества. По данному направлению, объединяя компетенции, мы активно взаимодействуем с коллегами из Ханчжоуского педагогического университета, работая над инновационными проектами для решения актуальных задач практического здравоохранения», — подчеркнул Валентин Павлов.

Напомним, ВОЗ признает сердечные болезни самой значимой причиной смерти в мире. По данным Росстата, ежегодно от инфаркта миокарда и его осложнений умирают более 700 000 человек.