Стало известно, насколько опасны крысы в мегаполисах

Американские ученые из Университета Тафтса обнаружили, что городские крысы активно распространяют бактерии лептоспироза – потенциально смертельного заболевания, передающегося через мочу грызунов. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases (PLOS NTD).

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Команда проанализировала 328 образцов почек крыс из 17 локаций города Бостон, обнаружив инфекцию у 18% особей.

Крысы переносят устойчивые штаммы бактерий Leptospira при перемещении между районами.

Генетический анализ подтвердил прямую связь между крысиным штаммом и случаем заражения человека в 2018 году. Популяции грызунов редко смешиваются, преодолевая в среднем лишь 600 метров, но строительство и крупные магистрали вынуждают их мигрировать дальше.

Лептоспироз часто остается недиагностированным, маскируясь под легкую лихорадку. Однако в тяжелых случаях он приводит к полиорганной недостаточности. Группы риска – бездомные, контактирующие с крысиными норами.

Исследователи разработали новый способ культивирования бактерий из замороженных образцов, что позволило детально изучить штаммы.

Ученые подчеркивают: полное уничтожение крыс невозможно, но контроль их миграции поможет снизить риски для горожан.