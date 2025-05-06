Создана база данных о веществах, действующих на биологические часы

Специалисты медицинского института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина составили базу данных о хронобиотиках - веществах, воздействующих на внутренние биологические часы человека и, в частности, на сон. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что такая база данных создана впервые в истории.

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«Молодые исследователи создали общедоступную базу данных ChronobioticsDB в рамках проекта Российского научного фонда "Создание первой в мире фармакологической базы данных модуляторов циркадных ритмов и организация доступа к ней". Она систематизирует информацию о веществах, которые влияют на биологические часы человека и животных. База содержит сведения о более чем 300 соединениях, которые были исследованы и описаны в научных публикациях за последние десятилетия», — отметили в пресс-службе.

Хронобиотики - это вещества, которые влияют на внутренние часы, сон, бодрствование и другие важные процессы организма. Нарушение суточных ритмов хода биологических часов может приводить к бессоннице, усталости, нарушению настроения, концентрации внимания, либидо и даже развитию хронических заболеваний.

В базе данных есть как природные вещества, например, мелатонин, ресвератрол, так и искусственно синтезированные препараты.

«ChronobioticsDB предоставляет простые инструменты для поиска информации о каждом веществе. Любой желающий может ознакомится с базой данных. С ее помощью можно быстро узнать химическую формулу вещества, увидеть его структуру и, ознакомившись со списком генов и белков - мишеней лекарства, понять, как именно конкретное вещество воздействует на внутренние часы человека», — рассказал руководитель проекта Илья Соловьев.

Каждый препарат снабжен карточкой, где простым языком описаны его свойства, потенциальное применение и возможные побочные эффекты. База данных также показывает, одобрено ли конкретное вещество к применению медицинскими регуляторами. Для удобства ученых и врачей ChronobioticsDB связана с известными мировыми химико-фармацевтическими базами данных, такими как PubChem и DrugBank, и магазином химических реактивов.

Благодаря новой базе данных, по мысли ее составителей, врачи смогут точнее подбирать лечение нарушений сна и других состояний, связанных с нарушением биологических ритмов, формулировать новейшие экспериментальные подходы. Исследователи получат удобный инструмент для поиска новых, более эффективных и безопасных препаратов, способных восстанавливать правильный ход внутренних часов человека.