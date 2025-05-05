Ученые выяснили, как тяжелое детство может сказаться на мозге

Новое исследование, проведенное учеными из больницы Brigham and Women's Hospital (Массачусетс, США) показывает, что трудности, пережитые в детстве, могут оказывать длительное влияние на мозг. Неблагоприятные обстоятельства, такие как семейные конфликты и бедность, могут негативно сказываться на когнитивных функциях детей на протяжении нескольких лет. Результаты исследования опубликованы в PNAS.

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В исследовании особое внимание уделялось белому веществу головного мозга — глубоким слоям, состоящим из волокон, передающих информацию между нейронами. Ученые обнаружили, что различные неблагоприятные факторы связаны с более низким уровнем фракционной анизотропии, показателя микроструктуры белого вещества, по всему мозгу. Это, в свою очередь, связано с более низкой успеваемостью по математике и языковым навыкам в будущем.

Исследователи проанализировали снимки головного мозга 9082 детей в возрасте 9-10 лет. Дети и их родителей заполняли анкеты о проблемах, например, психические расстройства и зависимости у родителей, нехватка медицинской помощи и низкая безопасность района. Данные сопоставляли с результатами сканирования мозга для выявления взаимосвязей. Хотя снимки мозга делались только один раз, и исследование не может доказать причинно-следственную связь, участники прошли серию когнитивных тестов в течение следующих трех лет.

Было установлено, что сниженная связь белого вещества коррелирует с ухудшением когнитивных функций, и хотя различия не были значительными, это может указывать на перенос неблагоприятных жизненных обстоятельств детства в подростковый возраст.

«Аспекты белого вещества, которые связаны с нашим ранним окружением, более распространены по всему мозгу, чем мы думали», — говорит невролог София Карозза.

Однако есть и хорошие новости. Положительное воздействие, например, поддержка со стороны друзей и участие родителей, защищает белое вещество мозга от повреждений.