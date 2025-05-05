Найден способ снизить уровень утренней усталости

Короткое воздействие естественного света перед пробуждением может помочь снизить уровень утренней усталости. Об этом говорится в исследовании японских ученых из Осакского муниципального университета, опубликованном в журнале Building and Environment.

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В эксперименте приняли участие 19 студентов в возрасте от 20 до 30 лет. Все они спали ночью в лабораторных условиях, оформленных как обычная спальня. Окна были затемнены, кроме одного, через которое утром попадал естественный свет. Участников тестировали при трех сценариях: 1) свет начинал проникать в комнату за 20 минут до пробуждения, 2) свет поступал с самого рассвета, 3) темнота сохранялась до момента пробуждения.

Наиболее выраженное снижение сонливости наблюдалось при появлении света за 20 минут до пробуждения. Этот сценарий оказался эффективнее даже по сравнению с длительным воздействием утреннего света с момента рассвета. По словам авторов, избыток света в ранние часы может нарушать качество сна, особенно в его последней фазе.

Объективные показатели бодрствования (по данным ЭКГ и электроэнцефалографии) и субъективные оценки состояния участников подтвердили: управляемое естественное освещение перед пробуждением действительно помогает легче просыпаться.

Исследователи надеются, что в будущем удастся выработать подходы к использованию света с учетом времени года, географии и индивидуальных особенностей. Это может стать недорогим и безопасным способом улучшить самочувствие и сократить последствия хронического недосыпа.

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