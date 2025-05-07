Врачи намерены создать новый метод лечения заикания у детей

Ученые ПИМУ разрабатывают инновационный метод коррекции заикания у детей. Для этого планируется использовать нейронавигационную ритмическую транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) головного мозга. Исследование пройдет в рамках гранта от Российского научного фонда и Нижегородской области, сообщает пресс-служба вуза.

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Ученые лаборатории нейрокогнитивных исследований ПИМУ намерены создать протокол применения нейронавигационной ритмической ТМС, который будет заточен конкретно под каждого пациента. Такой способ позволяет неинвазивно воздействовать магнитным полем на кору головного мозга и не нуждается в хирургическом вмешательстве.

Как это будет работать? Сперва в спецпрограмму загрузят результаты МРТ пациента, будет создана трехмерная модель головного мозга, а затем на голове человека выделят точки, к которым во время проведения ТМС оператор будет прикладывать катушки — индукторы магнитного поля. Таким образом будут стимулироваться определенные участки мозга.

«Такой метод коррекции заикания позволит целенаправленно влиять на те области мозга, которые потенциально связаны с причиной заикания. Ритмическая ТМС уже используется в клинической практике при расстройствах речевого развития у детей, но заикание — это отдельное состояние, оно не относится к подобным расстройствам, для коррекции заикания у детей метод нейронавигационной ритмической ТМС ранее не использовался нигде в мире, в этом — новизна нашего исследования», — поясняет руководитель лаборатории нейрокогнитивных исследований ПИМУ, руководитель проекта Татьяна Жиляева.

В команду войдут психиатры, нейропсихологи, психологи, нейрофизиологи, врачи функциональной диагностики, биохимики. Они изучат структуры мозга пациентов с помощью МРТ, сделают ЭЭГ, а также проведут нейропсихологическое, психопатологическое и логопедическое обследования. Кроме того, планируется оценить витаминный статус детей, генетические факторы заикания, а затем провести коррекцию выявленных дефицитов.

В исследовании смогут поучаствовать дети от 6 до 10 лет с заиканием. Их будут наблюдать в течение 6 – 8 месяцев. Как поясняют специалисты, примерно 5 – 6% детей страдают заиканием, многие из них выздоравливают, но каждый пятый ребенок остается с этой проблемой на всю жизнь. Обследование стартует в мае.

«Мы планируем выявить нейробиологические причины заикания, а также разработать инструмент для измерения тяжести заикания. Сейчас в России такого инструмента нет», — подчеркивает Татьяна Жиляева.

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