Назван простой способ защиты от подростковой депрессии

Увеличение физической активности помогает снизить риск развития депрессии в возрасте 14 лет. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета естественных и технических наук. Результаты их исследования опубликованы в Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (JAACAP).

Исследование проводилось в рамках крупного проекта Trondheim Early Secure Study. Ученые наблюдали за 873 детьми и подростками в возрасте от шести до 18 лет. Каждые два года ученые собирали данные о психическом здоровье участников. Для оценки уровня физической активности использовались акселерометры — приборы для отслеживания положения устройства в пространстве.

Результаты показали, что физическая активность снижает риск развития депрессии в подростковом возрасте. Однако у детей (участников младше 14 лет) такой защитный эффект не проявлялся. Эти наблюдения были справедливы как для женского, так и для мужского пола.

«Мы также заметили, что в возрасте 10–12 и 14–16 лет участники с большим числом депрессивных симптомов становились менее активными», — отметила профессор Силье Стейнсбекк, автор исследования.

Отмечается, что связь между малоподвижным образом жизни в целом и депрессией ученым обнаружить не удалось.