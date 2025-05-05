Обнаружен новый генотип возбудителя клещевого энцефалита

Российские ученые заявили об обнаружении нового генотипа возбудителя клещевого энцефалита. Об открытии стало известно на III российском конгрессе по медицинской микробиологии и инфектологии.

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Как уточнили в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Хабаровского края, новый генотип был найден в ходе изучения 120 образцов биоматериалов, собранных у жителей Хабаровского края.

В дальнейшем открытие будет использовано при создании тест-систем для обнаружения клещевого энцефалита.

Ранее эксперты рассказали, как не заразиться клещевым энцефалитом. Также врачи предупредили об опасности заражения клещевым энцефалитом.