Исследователи выяснили, что происходит в мозге во время чтения

Ученые из Института когнитивных и мозговых наук Макса Планка установили, что чтение вслух и «про себя» задействует различные области мозга, связанные с движением, слухом и обработкой информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews (NBR).

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Ученые проанализировали данные более чем 150 исследований, в которых участники читали буквы, слова, псевдослова (наборы букв без значения), предложения и тексты на различных языках. Активность мозга добровольцев при этом отслеживалась с помощью МРТ.

Оказалось, что чтение букв задействует в основном один участок в левой затылочной коре, тогда как слова и целые предложения активируют более широкие зоны, включая левую височно-затылочную и нижнюю лобную извилину. Эти зоны по-разному реагируют на слова и псевдослова, что указывает на их специализированные функции в обработке письменной информации.

Кроме того, ученые обнаружили значительные различия между открытым (вслух) и скрытым (про себя) чтением. Первый вариант активирует зоны мозга, связанные с движением и слухом, а второй связан с координацией между различными когнитивными системами.

Особое внимание исследователи уделили тому, как мозг различает явное и неявное чтение. Например, при молчаливом чтении слов и псевдослов активировались области левой орбитофронтальной коры, мозжечка и височной коры. В то же время лексические решения — определение, является ли набор букв словом — задействовали обе нижние лобные и островковые области.

Авторы подчеркивают, что результаты помогают лучше понять нейробиологические основы чтения и могут быть полезны в разработке методов диагностики и терапии речевых и когнитивных нарушений.