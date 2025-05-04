Созданы лигатуры для поддержания здоровья зубов при ношении брекетов

Инновационные ортодонтические силиконовые лигатуры разработали на кафедре стоматологии Новгородского государственного университета. Они крепятся к брекет-системам и меняют свой цвет при накоплении зубного налета, такая разработка позволит пациентам, носящим ортодонтические конструкции, более тщательно следить за здоровьем зубов и уменьшить количество визитов к врачу, сообщила ТАСС одна из авторов проекта Виктория Жукова.

"Пациентам с ортодонтическими конструкциями зачастую сложно поддерживать должный уровень гигиены полости рта. Особенно в труднодоступных местах и местах крепления этих конструкций к зубной эмали. Поэтому мы предложили использовать специальные силиконовые резинки, которые станут визуальным индикатором и сообщат, что пора тщательно почистить зубы", - сказала Жукова.

По ее словам, лигатуры выполнены из специального силиконового материала. Он меняет цвет в зависимости от изменения уровня pH во рту. Скопились остатки пищи - изменился уровень кислотности - лигатура поменяла оттенок. Таким образом лигатура просигнализирует: на зубах скопился налет, пришло время более тщательно проследить за гигиеной полости рта. Это позволит пациентам предотвращать развитие кариеса и других стоматологических заболеваний при ношении брекетов. И минимизировать количество походов к ортодонту. Кроме того, лигатуры можно спроектировать таким образом, что они будут препятствовать накоплению остатков пищи под ними.

Разработчики неслучайно выбрали силикон в качестве материала для лигатур, так как он обладает рядом преимуществ. В отличие от таблеток, которые окрашивают зубной налет, силикон не вызывает аллергических реакций. Во-вторых, силикон менее подвержен разложению в изменчивой pH-среде, что делает его более долговечным и надежным. В-третьих, силиконовые лигатуры являются простым и интуитивно понятным решением. Пациенту не нужно выполнять дополнительные действия: лигатуры надеваются на ортопедическую конструкцию и снимаются только для замены (в среднем раз в месяц). В-четвертых, выполненные в различных цветах и оттенках лигатуры имеют более эстетически привлекательный вид, что особенно важно для подростков и молодежи. И, что важно, они могут быть экономически выгодными в производстве и использовании, что делает их доступными для более широкой аудитории.

Как отмечают авторы проекта, лигатуры могут быть в том числе интересны стоматологиям для улучшения качества своего обслуживания. Производителям - для расширения ассортимента и увеличения конкурентоспособности. И образовательным учреждениям - для обучения будущих стоматологов.