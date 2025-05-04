Названы симптомы, которые предвещают внезапную смерть

Американские исследователи идентифицировали ранние признаки, предшествующие внезапной смерти, отметив, что проявления различны у мужчин и женщин. Важность их определения заключается в возможности вовремя среагировать и спасти жизнь.

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Симптомы, которые могут указывать на близкий сердечный приступ или остановку сердца:

У мужчин: болезненность в области груди, отдающая в левую руку или плечо.

У женщин: внезапное затрудненное дыхание, слабость и головокружение.

Общие признаки: учащенное сердцебиение, боли в верхней части туловища, холодный пот, чувство тревоги и необъяснимое беспокойство.

Важным сигналом также может служить появление симптомов, схожих с признаками гриппа, таких как лихорадка, головная боль и ломота в мышцах, за 24 часа до наступления сердечной недостаточности.

Своевременное обращение за медицинской помощью повышает шансы на благополучный исход, так как внезапная остановка сердца без немедленной реакции приводит к смерти в 90% случаев.

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