Названы симптомы, которые предвещают внезапную смерть

Какие симптомы предвещают внезапную смерть: новые данные ученых
Американские исследователи идентифицировали ранние признаки, предшествующие внезапной смерти, отметив, что проявления различны у мужчин и женщин. Важность их определения заключается в возможности вовремя среагировать и спасти жизнь.
Симптомы, которые могут указывать на близкий сердечный приступ или остановку сердца:
- У мужчин: болезненность в области груди, отдающая в левую руку или плечо.
- У женщин: внезапное затрудненное дыхание, слабость и головокружение.
- Общие признаки: учащенное сердцебиение, боли в верхней части туловища, холодный пот, чувство тревоги и необъяснимое беспокойство.
Важным сигналом также может служить появление симптомов, схожих с признаками гриппа, таких как лихорадка, головная боль и ломота в мышцах, за 24 часа до наступления сердечной недостаточности.
Своевременное обращение за медицинской помощью повышает шансы на благополучный исход, так как внезапная остановка сердца без немедленной реакции приводит к смерти в 90% случаев.
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