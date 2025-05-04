Илон Маск ответил, когда в мозг человека вживят чип, возвращающий зрение

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) и основатель SpaceX Илон Маск рассчитывает, что принадлежащая ему компания Neuralink в течение следующего года вживит в мозг человека чип, возвращающий зрение.

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«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году. Я вполне уверен, что мы сможем сделать это в течение следующих 12 месяцев», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Маск рассчитывает, что в будущем разработки Neuralink будут помогать вновь начать ходить людям с повреждениями позвоночника.

Созданный Маском в июле 2016 года стартап Neuralink занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Предприниматель считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли.

28 января 2024 года Neuralink впервые вживила имплант Telepathy в мозг человека. Устройство позволило парализованному человеку управлять компьютером. В начале августа 2024 года Маск сообщил, что нейрочип был внедрен второму пациенту. В январе 2025 года имплант получил третий человек.