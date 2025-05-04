Названа утренняя ошибка, которая приводит к развитию рака

Исследователи выяснили, что почти половина людей, зависимых от сигарет, выкуривает первую сигарету в день в течение получаса после пробуждения. Часто утренний ритуал, связанный с более высоким риском развития злокачественных опухолей (в том числе, полости рта, пищевода, поджелудочной железы, легких), сопровождается чашкой кофе.

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В результате такой привычки уровень табачного канцерогена в крови в два раза превышает показатели тех, кто курит хотя бы через час после пробуждения, передает Cancer Network.

Как отметил врач-терапевт Александр Лаврищев, ритуал связан с тем, что повышает уровень дофамина и других нейромедиаторов, стимулирует нервную систему. Это вызывает бодрость на непродолжительное время. При этом курение только усиливает вредное воздействие на легкие, сердце, сосуды и ЖКТ. По сути, человек устраняет симптомы отмены никотина, нанося здоровью еще больший урон.

Чтобы раз и навсегда бросить курить, нужно сформулировать, для чего вам необходимо, в первую очередь, расстаться с вредной привычкой. Когда мотивация будет найдена, можно попробовать заместить сигареты, считают медики. Как уточнил терапевт, есть две основные стратегии. Медикаментозная предполагает способы "обмануть организм", чтобы он не заметил отсутствие никотина.

Психологическая стратегия предполагает изменение эмоционального фона, связанного с вредной привычкой, передает "Доктор Питер". Борьба с курением - это еще и тренировка силы воли. Чтобы избавиться от вредной привычки по утрам, специалисты советуют придумать другой ритуал для начала дня. Например, сразу после пробуждения выпивать стакан чистой воды, а затем делать зарядку. Это поможет уменьшить тягу.