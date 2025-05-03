Как постоянный скроллинг влияет на мозг человека

В современном мире смартфоны стали продолжением нашей руки, а бесконечная прокрутка лент в социальных сетях, маркетплейсах и приложениях для знакомств превратилась в ежедневный ритуал, занимающий часы. Казалось бы, что может быть безобиднее, чем листать новости или рассматривать товары? Однако последние исследования нейробиологов и психологов рисуют тревожную картину: постоянный скроллинг не просто отнимает время — он меняет структуру мозга, ухудшает когнитивные способности и подрывает психическое здоровье. Механизм, который разработчики соцсетей и приложений создавали для удержания внимания пользователей, оказался мощным инструментом влияния на нашу нервную систему, причем далеко не в лучшую сторону.

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Осторожно: мозг усыхает!

Недавно американские специалисты, занимающиеся безопасностью в интернете, ввели в обиход новый термин – «зомби-скроллинг». Речь идет о людях, которые и часа не могут прожить без своего мобильника или других гаджетов.

Эксперты описывают внешность интернет-зависимого человека несколько утрировано, но определенная доля правды в их словах есть: глаза у такого человека от постоянного вглядывания в экран телефона ввалились, кожа лица имеет пепельный оттенок, а большой палец беспрерывно двигается, как будто прокручивает ленту соцсетей, даже когда телефона рядом нет. Не лучше обстоит дело и с мозгом интернет-зомби.

Например, нейробиологи из Сидианского университета Китая пришли к ошеломляющему выводу, что мозг цифрозависимого человека теряет в объёме, фактически он усыхает, на 10–20 %. В первую очередь атрофии подвержена лобная доля, которая отвечает за планирование, определение приоритетных целей, обеспечивает контроль за нашими импульсами. Кроме того, происходят негативные изменения и в, так называемом, полосатом теле, из-за чего способность человека противостоять искушениям и подавлять социально неприемлемые импульсы заметно снижается.

С китайскими исследователями полностью солидарны английские ученые. Так, в Оксфорде словом года выбрали «brainrot», что в переводе на русский обозначает «мозговая гниль». Этим термином медики определяют резкое ухудшение психического и интеллектуального состояния человека вследствие чрезмерного потребления им онлайн-контента

Попробуем разобраться, почему именно сейчас врачи забили тревогу по поводу нашей интернет-зависимости и как она влияет на наш мозг?

Эволюционно наш мозг не был приспособлен к тому объему информации и скорости ее подачи, которую нам предлагает сейчас Интернет. Когда мы скроллим (быстро пролистываем соцсети или новостную ленту), мы сталкиваемся с постоянной сменой контента. В результате за смешным видео следует шокирующая новость, потом реклама, затем пост друга — и так по кругу. Это создает эффект «информационной перегрузки», при котором мозг вынужден работать в режиме постоянного переключения внимания.

Нейробиологи отмечают, что подобная многозадачность приводит к повышенной выработке кортизола — гормона стресса, который в избытке разрушает нейронные связи в префронтальной коре, которая отвечает за концентрацию, принятие решений и самоконтроль. Со временем у заядлых скроллеров развивается клиповое мышление: им становится сложно долго концентрироваться на какой-то одной задаче, например, углубляться в чтение книги или вести продолжительную беседу без того, чтобы параллельно проверять свой телефон.

Виртуальная гонка за дофамином

Еще более опасным аспектом скроллинга является его влияние на систему вознаграждения мозга. Каждый новый пост, лайк или уведомление провоцирует выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и мотивацией. Однако проблема в том, что алгоритмы соцсетей специально разработаны для создания эффекта «случайного вознаграждения»: мы никогда не знаем, когда попадется что-то действительно интересное, поэтому продолжаем листать, как игроки в автоматах. Со временем это приводит к дофаминовому истощению: мозг привыкает к постоянным микродозам удовольствия и начинает требовать их все чаще, а обычные радости жизни — общение, хобби, достижения — перестают приносить удовлетворение. Именно поэтому многие люди чувствуют опустошение после долгого серфинга в соцсетях, но все равно возвращаются к ним снова и снова.

Кстати, даже знаменитый американский программист Джастин Розенштейн, создатель знаменитой кнопки «лайк» в самой популярной соцсети, боится стать рабом своего гаджета. Поэтому, прежде чем он начинает пользоваться новым телефоном, его помощник устанавливает на нем функцию «родительского контроля», чтобы тот не мог пользоваться им сверх установленного периода времени.

Но и это еще не все. Медики пришли к выводу, что помимо физиологических изменений в мозге, бесконечный скроллинг оказывает разрушительное влияние на психику человека. Во-первых, соцсети часто становятся источником «социального сравнения»: видя отредактированные версии жизни других людей, мы невольно начинаем чувствовать себя неудачниками, что ведет к снижению самооценки и депрессивным состояниям. Во-вторых, постоянный поток негативных новостей, которые активнее цепляют наше внимание, повышает уровень тревожности. В-третьих, скроллинг усиливает синдром FOMO (от английского Fear of Missing Out) — боязнь пропустить что-то важное. Все это вместе взятое заставляя людей проверять ленту даже ночью. Исследования как зарубежных, так и наших отечественных психотерапевтов показывают, что у активных пользователей соцсетей риск развития депрессии на 30% выше, чем у тех, кто ограничивает их использование.

Опасность скроллинга не ограничивается соцсетями. В маркетплейсах бесконечная прокрутка товаров стимулирует импульсные покупки, эксплуатируя нашу склонность к «потребительскому зуду» — желанию купить что-то новое ради кратковременного удовольствия. Мозг начинает воспринимать шопинг не как необходимость, а как развлечение, что может привести к финансовым проблемам и неврозам. Аналогичный механизм работает в приложениях для знакомств, где бесконечный свайп (прокручивание) профилей снижает способность к глубоким эмоциональным связям. Люди привыкают оценивать других поверхностно, по нескольким фото, и теряют интерес при малейших недостатках, что в долгосрочной перспективе ведет к одиночеству и разочарованию в отношениях.

Скажи «нет» скроллингу

Полностью отказаться от смартфонов и соцсетей в современном мире почти невозможно, но можно снизить их негативное влияние. Во-первых, стоит установить лимиты времени для приложений – эта функция (родительский контроль) есть в настройках большинства электронных устройств. Во-вторых, полезно практиковать цифровую гигиену: например, выделять определенные часы для проверки соцсетей, а не делать это постоянно. В-третьих, важно осознанно подходить к контенту: отписываться от токсичных аккаунтов, уменьшать количество новостных источников и чаще переключаться на оффлайн-активности — заниматься спортом, читать книги, общаться с друзьями. Наш мозг очень пластичен, что позволяет ему быстро восстанавливаться. Поэтому, изменив свои цифровые привычках, вы вскоре почувствуете, как изменилась в лучшую сторону ваша способность к концентрации внимания, более стабильным стало эмоциональное состояние, да и качество жизни в целом станет намного лучше.

Комментарий психолога Алисы Костиной:

«Бесконечный скроллинг – это конечно плохо. Но я не согласна с теми коллегами, которые утверждают, что любой, кто периодически «залипает» в Интернете, является цифрозависимой личностью. Все-таки у человека изначально должны быть очень серьезные психологические проблемы, чтобы он начал все свое свободное время убивать на скроллинг соцсетей. Чаще всего таким образом стараются заглушить внутреннюю тревогу, точно также страх реального общения с партнером пытаются подменить виртуальными знакомствами.

Тем не менее хочу дать несколько простых советов, тем, для кого скроллинг — это просто дурная привычка: