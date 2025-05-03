Отказ от глютена или операция? Как облегчить боль при эндометриозе

Группа ученых из Ирландии и Шотландии выяснила, как облегчить боль при эндометриозе. Оказалось, что отказ от глютена уменьшает болевые ощущения при этой заболевании. «Вечерняя Москва» узнала у врача акушер-гинеколога, хирурга, онкогинеколога Айгуль Азизовой, как облегчить боль при эндометриозе и можно ли его вылечить.

По ее словам, эндометриоз — это патология, при которой клетки внутренней слизистой оболочки матки разрастаются за ее пределами. Это заболевание относится к эндокринологической патологии.

— При эндометриозе происходит гиперэстрогения, и эндометрий, который должен располагаться в полости матки, распространяется на соседние органы: на яичники, маточные трубы и париетальную брюшину. Поэтому никаким образом с обменом глютена он не связан. Это какое-то странное умозаключение ученых, — сказала она.

Гинеколог отметила, что когда женщине ставят диагноз «эндометриоз», особенно если он уже локализован в определенной области, то это является прямым показанием к операции. Только хирургическое вмешательство поможет женщине избавиться от болевых ощущений.

— При наличии жалоб и подтверждении и локального эндометриоза, например, если диагностирована эндометриоидная киста или аденомиоз яичников, нужно идти на хирургическое лечение. Поможет только удаление этого «шоколадного» очага, как называют его специалисты. Операция поможет купировать болевой синдром, потому что удаляется очаг эндометриоза, тогда у женщины проходят любые болезненные ощущения, — объяснила Азизова.

Специалист подчеркнула, что если это распространенный эндометриоз, который уже не локальный, а именно диффузный, то тогда избавиться от боли поможет гормональная терапия.

— Никакая диета и отказ от определенных продуктов не помогт избавиться от боли при эндометриозе. Это ерунда. Только операция или гормонотерапия смогут снять болевые ощущения, — заключила собеседница «ВМ».

Прием парацетамола оказывает негативное влияние на мужскую репродуктивную систему, убивая сперматозоиды. Ученые пришли к выводу, что популярное обезболивающее имеет накопительный эффект, поэтому при продолжительном употреблении препарат может стать токсичным для мужского организма. «ВМ» узнала у врача-гинеколога, репродуктолога Марии Милютиной, действительно ли парацетамол может быть опасен.