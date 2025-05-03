Выяснено, как разные формы искусства влияют на здоровье людей

Искусство может оказывать положительное влияние на самочувствие не только при посещении художественных галерей, но и в больнице. Команда экспертов из Кембриджского университета проанализировала 38 научных статей, обобщив опыт 6805 участников, чтобы детально изучить, как восприятие произведений искусства отражается на самочувствии.

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Оказалось, что контакт с произведениями искусства способствует росту так называемого эвдемонического благополучия — чувства удовлетворения собственной жизнью, достижению целей и самореализации. Причём это не зависит от формата искусства: классические картины, абстракционизм, скульптура, фотографии или цифровые арт-проекты одинаково позитивно воздействуют на зрителя.

Интересно, что культурные мероприятия способны оказать положительный эффект даже в медицинском учреждении, помогая пациентам справиться со стрессом и тревогой.

Искусство часто рассматривается как роскошь, но наше исследование показывает, что понимание искусства — будь то в качестве хобби или целенаправленного вмешательства в здоровье — может существенно способствовать благополучию.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Positive Psychology.