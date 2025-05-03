Учёные выяснили, как различные формы искусства влияют на здоровье людей

Чемпионат.com

Искусство может оказывать положительное влияние на самочувствие не только при посещении художественных галерей, но и в больнице. Команда экспертов из Кембриджского университета проанализировала 38 научных статей, обобщив опыт 6805 участников, чтобы детально изучить, как восприятие произведений искусства отражается на самочувствии.

Выяснено, как разные формы искусства влияют на здоровье людей
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Оказалось, что контакт с произведениями искусства способствует росту так называемого эвдемонического благополучия — чувства удовлетворения собственной жизнью, достижению целей и самореализации. Причём это не зависит от формата искусства: классические картины, абстракционизм, скульптура, фотографии или цифровые арт-проекты одинаково позитивно воздействуют на зрителя.

Интересно, что культурные мероприятия способны оказать положительный эффект даже в медицинском учреждении, помогая пациентам справиться со стрессом и тревогой.

Искусство часто рассматривается как роскошь, но наше исследование показывает, что понимание искусства — будь то в качестве хобби или целенаправленного вмешательства в здоровье — может существенно способствовать благополучию.

Результаты научной работы опубликованы в Journal of Positive Psychology.

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