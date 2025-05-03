Найдена связь между объемом талии и риском развития онкологии

Учёные из Лундского университета в Швеции назвали новый ключевой показатель онкологии. Их выводы будут представлены на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025).

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Авторы проанализировали данные 339 190 человек. За 14 лет наблюдений у 18 185 из них был диагностирован рак, связанный с ожирением.

Увеличение объёма талии у мужчин примерно на 11 см увеличивает риск рака на 25%. При этом рост ИМТ (например, с 24 до 27,7 кг/м2) повышает опасность только на 19%. У женщин и рост талии, и увеличение ИМТ дают одинаковый прирост риска — 13%.

Учёные объяснили, что у мужчин лишний жир чаще скапливается внутри живота, то есть окружает внутренние органы. Такой жир опаснее: он вызывает воспаление, нарушает обмен веществ и провоцирует развитие опухолей. У женщин же жир обычно распределяется под кожей (на бёдрах, ягодицах), что меньше вредит здоровью.