Почему с возрастом растет живот: наука дала объяснение

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли объяснение тому, почему с возрастом растет живот, несмотря на сохранение нормального веса тела. Оказывается, главную роль играют стволовые клетки определенного типа, называемые CP-As (предопределенные преадипоциты).

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Эти клетки накапливают жир, преимущественно в области талии. У молодых людей они неактивны, но по мере взросления и старения организма CP-As постепенно начинают работать сильнее, формируя запасы жира в брюшной области.

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На отметке ниже 1300 метров под уровнем моря были найдены крупные коралловые образования, а также морские паукообразные и осьминоги, ранее не зарегистрированные в научной литературе. Данные представители морской фауны эволюционировали в условиях изоляции от остальной биосферы в течение многих веков.