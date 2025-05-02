Создан антидот от ядов самых опасных змей мира

Исследователи из США разработали универсальное средство от змеиного яда на базе лекарства вареспладиба и антител, извлеченных из организма Тима Фрида, эксперта в области герпетологии и "неуязвимого" для укусов змей человека. Данный препарат защитил мышей от смертельных доз яда 19 самых опасных змей, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Cell.

"Наш донор, Тим Фрид, за последние 18 лет пережил сотни укусов змей, а также перенес огромное число инъекций все более значимых доз змеиного яда, каждой из которых хватило бы для того, чтобы убить лошадь. Уникальная история взаимодействий между его иммунитетом и ядом десятков очень опасных змей привела к формированию антител, нейтрализующих широкий перечень токсинов", - отметил исследователь из компании Centivax Джейкоб Глэнвилль, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают Глэнвилль и его коллеги, каждый год от укусов шести сотен видов ядовитых змей гибнет примерно 100 тыс. человек и еще 300 тыс. становится инвалидами. Как правило, уже существующие антидоты воздействуют на яд только одного или нескольких видов змей, что ограничивает их использование и зачастую не дает врачам возможности спасти жизнь пациента при отсутствии нужного типа противоядия.

Американские биохимики сделали большой шаг к решению этой проблемы благодаря удивительной жизненной истории Тима Фрида, эксперта в области биологии змей, который с начала текущего столетия пережил сотни укусов кобр, тайпанов, мамб, крайтов и других смертельно опасных змей. После первого попадания в реанимацию его иммунитет начал вырабатывать антитела, способные нейтрализовать нейротоксины большого числа змей из семейства аспидов, к которым относятся кобры и другие опаснейшие пресмыкающиеся.

Универсальное средство от змеиного яда

Ученые заинтересовались тем, можно ли извлечь из организма Фрида набор из нескольких антител, которые можно использовать в качестве универсального антидота от яда змей. Для получения подобных сведений исследователи подготовили образцы яда 19 самых опасных змей мира по версии ВОЗ, после чего проследили за их взаимодействиями с молекулами, извлеченными из крови Тима Фрида.

Опыты показали, что комбинация из лекарства вареспладиба и всего двух антител Фрида, получивших имена LNX-D09 и SNX-B03, способна подавлять яды всех 19 опаснейших змей из семейства аспидов. Этот препарат защитил мышей от гибели при введении в их тело смертельных доз этих змеиных токсинов и полностью подавил действие десяти ядов.

В ближайшее время ученые планируют проверить этот антидот в сотрудничестве с ветеринарными клиниками в Австралии, куда часто попадают собаки после укусов широкоголовых змей-гоплоцефалов и прочих представителей семейства аспидов. Успешное завершение этих опытов откроет дорогу для проведения клинических испытаний универсального средства от укусов змей с участием добровольцев, подытожили Глэнвилль и его коллеги.