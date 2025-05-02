Ученые открыли новое состояние сознания

Ученые доказали, что осознанные сновидения — это уникальное состояние сознания с особой активностью мозга. Открытие может изменить подход к лечению психических расстройств и раскрыть новые возможности человеческого разума.

Новое исследование голландских нейробиологов перевернуло представления о природе осознанных сновидений. Оказалось, что это не просто яркие сны, а совершенно особое состояние сознания с уникальной активностью мозга. Открытие может изменить наше понимание работы человеческого разума.

Что обнаружили ученые?

Исследователи из Медицинского центра Университета Радбауд проанализировали крупнейшую в мире базу данных электроэнцефалограмм (ЭЭГ) спящих людей. Они сравнили активность мозга в трех состояниях:

Бодрствование

Обычный сон (фаза быстрого сна)

Осознанные сновидения

Результаты оказались поразительными. Во время осознанных сновидений:

Снижаются бета-волны в височной и теменной долях (отвечают за пространственное восприятие)

Усиливаются гамма-волны в префронтальной коре (связаны с самосознанием)

Возникает уникальный паттерн активности, не похожий ни на сон, ни на бодрствование

"Это открытие бросает вызов традиционному разделению сознания на "сон" и "бодрствование"", - заявил ведущий исследователь Чагатай Демирель.

Почему это важно?

1. Новое понимание сознания

Открытие доказывает, что человеческий мозг способен на большее разнообразие состояний, чем считалось ранее.

2. Терапевтический потенциал

Осознанные сновидения могут помочь в лечении фобий, ПТСР и депрессии, позволяя безопасно "переживать" травмирующие ситуации.

Как вызвать осознанный сон?

Ученые подтвердили эффективность метода MILD:

Проснувшись ночью, вспомните сон Найдите в нем "маркеры нереальности" Повторите: "Когда я увижу сон, я пойму, что сплю" Засыпайте, сохраняя это намерение

Эффективность метода - около 20%, но регулярная практика повышает шансы.

Перспективы исследований

Открытие ставит новые вопросы:

Можно ли создать "карту" состояний сознания?

Как максимально использовать потенциал мозга во сне?

Можно ли применять осознанные сновидения для обучения и творчества?

Исследование опубликовано в авторитетном Journal of Neuroscience и уже вызвало оживленные дискуссии в научном сообществе. Возможно, человечество стоит на пороге нового понимания природы сознания.