Нейропсихологи нашли доказательства иного измерения в клинической смерти

Нейропсихологи Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит изучили более 70 случаев околосмертных переживаний (ОСП) и заключили, что существует иное измерение за пределами жизни и смерти. Об этом сообщается в книге The Self Does Not Die: Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences.

Примером служит случай мужчины, у которого во время операции по замене сердечного клапана произошла остановка сердца, но оно затем восстановилось. Пациент подробно описал этапы операции и записи медсестры, несмотря на закрытые повязкой глаза. Независимые свидетели подтвердили его слова, что указывает на сохранение сознания вне тела.

Необычный феномен заинтриговал нейропсихологов, поскольку объяснить его с позиции традиционной медицины и существующего научного представления попросту невозможно.

Подобные частные истории периодически попадают в информационное пространство. Так, американская пенсионерка Шарлотта Холмс, которая на 69-м году жизни перенесла длительную клиническую смерть, рассказала в деталях о том, что видела и чувствовала в «загробной жизни».