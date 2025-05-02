В России создают калькулятор для оценки реального состояния организма

Ученые из Нижегородского госуниверситета совместно с сетью клиник «Атлас» занимается созданием уникального калькулятора, способного анализировать свыше 150 тыс. различных показателей и 200 параметров для определения фактического состояния организма.

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В основе системы лежат методы машинного обучения и искусственного интеллекта, позволяющие вычислять биологический возраст человека, который может не совпадать с паспортным.

Разрабатываемый калькулятор, базирующийся на анализе более сотни показателей крови и особенностей строения тела, будет учитывать данные, полученные от тысяч граждан России. Об этом написало информагентство «Кулик».

Алгоритмы ИИ проводят анализ обезличенных маркеров, что позволяет получить максимально точную картину состояния здоровья и предсказать возникновение заболеваний на ранних стадиях.

По словам Ксении Лемберг, руководителя сети клиник «Атлас», создание отечественной версии данного инструмента необходимо для учета особенностей здоровья россиян и развития профилактической медицины.