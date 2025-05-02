Пензенские ученые научились прогнозировать остановку сердца

Коллектив пензенских ученых разработал систему выявления риска опасного для жизни осложнения инфаркта миокарда - желудочковой тахикардии. Об этом сообщает пресс-служба ПГУ. Разработка может найти широкое применение в медицине во время наблюдения пациентов, только что перенесших сердечный приступ.

Ученые провели исследование на 80 добровольцах, недавно перенесших инфаркт, в возрасте от 30 до 70 лет. С помощью комплексного обследования, включавшего анализ крови, МРТ и УЗИ сердца, а также ЭКГ-мониторирование на протяжении трех суток, они смогли определить из них десятерых, вошедших в группу риска. У этих людей обнаружили аритмию, когда внезапно сердце начинало сокращаться слишком быстро и неэффективно.

Далее ученые проанализировали ряд показателей у обеих групп пациентов и выявили закономерности, свойственные людям с риском желудочковой тахикардии. Выяснилось, что у пациентов, склонных к остановке сердца, имеется схожий набор маркеров, которые могут сигнализировать об опасности. На основе собранных данных авторы разработали систему оценки риска развития желудочковой тахикардии, которая включает в себя определенные показатели крови,, размер постинфарктного рубца, сократимость сердца и параметры ЭКГ.