В России научили ИИ с высокой точностью предсказывать будущие болезни

Разработанные учеными НИУ ВШЭ нейросети с высокой точностью предсказывают риск ожирения, диабет первого типа, псориаз и другие многофакторные заболевания.

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Сегодня в ведущих лабораториях мира нейросети учат на основе генетического паспорта человека заглянуть в его будущую медицинскую карту и предсказать, какие болезни ему могут грозить. Но насколько точен такой прогноз, зависит от созданного учеными алгоритма. Авторы опубликованной в журнале Frontiers in Medicine статьи утверждают, что традиционные модели не учитывают сложные взаимодействия генов, влияющие на развитие заболеваний, а потому точность их прогнозов довольно низкая. Гораздо эффективней работают алгоритмы глубокого обучения. Именно их ученые ВШЭ заложили в созданную ими нейросеть и обучили ее на генетических данных более чем 58 тысяч человек. Рассматривались различные варианты взаимодействия генов и оценивалось, как они влияют на риск развития заболеваний.

Такой подход позволил значительно повысить точность прогнозирования. Например, точность риска диабета первого типа составила 0,823. По словам авторов, генетический паспорт становится неотъемлемой частью современной персонализированной медицины. Недостаточно просто расшифровать геном человека - необходимо максимально информативно интерпретировать результаты.

Таким образом, исследование подтверждает высокую эффективность моделей машинного обучения в предсказании генетических рисков, что открывает путь к более точной персонализации медицинских рекомендаций и терапии.