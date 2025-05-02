Ученые выяснили, что повышает риск раннего развития деменции

Метаболический синдром - это совокупность нескольких состояний. Диагностируется он у людей, имеющих три из пяти признаков. Они включают большую окружность талии, низкий уровень полезного холестерина, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень триглицеридов.

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Целью недавнего исследования было изучение связи между метаболическим синдромом в среднем возрасте (от 40 до 60 лет) и частотой возникновения деменции с ранним началом. Деменцией с ранним началом считается такая, которую диагностировали до 65 лет.

Учёные взяли данные из Корейской национальной страховой службы. В конечном итоге в исследование было включено около 2 миллионов участников в возрасте от 40 до 60 лет. Эти люди проходили общее медицинское обследование в 2009 году. Наблюдали за ними в среднем восемь лет. Чуть более 50% участников были мужского пола. Чуть больше 25% участников имели метаболический синдром.

Выяснилось, что у людей в возрасте от 40 до 60 лет метаболический синдром связан с повышением на 24% вероятности развития деменции любого происхождения в молодом возрасте, на 12% - риска возникновения болезни Альцгеймера, на 21% - риска возникновения сосудистой деменции.

У мужчин с метаболическим синдромом вероятность развития старческого слабоумия в молодом возрасте была на 15% выше, а у женщин - на 34%.

Кроме того, диагностирование метаболического синдрома в возрасте 40 лет повышало риск диагностирования деменции в молодом возрасте сильнее, чем диагностирование этого синдрома в 50 лет. Риск появления ранней деменции также прогрессивно увеличивался в зависимости от количества факторов риска развития метаболического синдрома.

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