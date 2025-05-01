Как физические упражнения защищают мозг при нехватке энергии

Специалисты из университета Миссури-Колумбия в США в рамках исследования выяснили, что физические упражнения при нехватке источников энергии положительно влияют на общую умственную деятельность и замедляют ухудшение когнитивных функций.

Обычно мозг получает энергию из глюкозы. Если ее уровень падает, например, из-за голодания или заболеваний, то печень начинает вырабатывать кетоны (альтернативный источник энергии). Эти молекулы играют важную роль в процессах памяти, обучения и общей когнитивной деятельности.

В рамках эксперимента ученые подавляли синтез кетоновых тел в печени животных. В результате этого у подопытных возникали проблемы с памятью и обучаемостью. Но при регулярных физических нагрузках их когнитивные нарушения становились менее заметными.

Ученые предположили, то результаты их исследования могут принести пользу людям с заболеваниями печени, которые подвергают их риску развития деменции и когнитивных нарушений, сообщает Planet Today.

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