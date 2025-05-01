Исследование показало, какой сок может уменьшить воспаление кишечника

Международная группа учёных обнаружила, что употребление небольшого количества вишнёвого сока сорта Монморанси заметно улучшает состояние кишечного тракта у пациентов с лёгкими формами язвенного колита. Исследование опубликовано в авторитетном научном журнале Life.

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В ходе шестинедельного двойного эксперимента участники ежедневно получали две порции по 130 мл разведённого водой вишнёвого сока Монморанси. Вторая контрольная группа принимала аналогичный напиток-плацебо. Добровольцы проходили тщательные медицинские обследования до начала испытаний и после завершения.

Было установлено, что регулярный приём натурального сока сокращает концентрацию белка кальпротектина в стуле на 40%. Кальпротектин считается ключевым индикатором воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, поясняют эксперты.

Важно отметить, что положительный эффект возникал при параллельном приёме стандартных медикаментозных препаратов, назначаемых врачами.

Основной причиной положительного эффекта сока стал особый состав плодов данной разновидности вишни. Так, сорт Монморанси отличается высоким содержанием антоцианов — природных пигментов, обладающих выраженными антиоксидантными свойствами. Именно антоцианы оказывают положительное действие на слизистую оболочку кишечника, помогая подавлять воспалительный процесс.