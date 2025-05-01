Выяснено, как музыка влияет на мозг

Международная группа учёных представила данные, согласно которым человеческий мозг и тело не просто воспринимают музыку, но буквально «настраиваются» на неё. Исследование, проведённое при участии психолога из Университета Макгилла Каролин Палмер, подтверждает теорию нейронного резонанса (Neural Resonance Theory, NRT).

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Суть теории в том, что музыкальные переживания возникают не из-за накопленного опыта или ожиданий, а благодаря естественным колебаниям мозга. Эти колебания синхронизируются с ритмом, мелодией и гармонией, что влияет на восприятие времени, удовольствие от музыки и желание двигаться в такт.

Исследователи утверждают, что такие элементы, как пульсация и гармония, отражают устойчивые резонансные схемы, которые одинаково проявляются у людей вне зависимости от их музыкального опыта. Теория охватывает весь процесс — от восприятия звука до движений тела — и объясняет музыкальную активность как результат согласованной работы мозга, позвоночника и конечностей.

Исследование открывает путь для практических применений. Оно может помочь в создании новых терапевтических подходов при лечении заболеваний, таких как инсульт, болезнь Паркинсона и депрессия. Также возможна разработка музыкального ИИ, который будет лучше распознавать и создавать музыку. Кроме того, на основе NRT могут появиться новые методы обучения ритму и интонации, а также улучшится понимание того, почему музыка объединяет людей по всему миру.