Ученые выяснили, как музыка влияет на мозг

Ferra.ru

Международная группа учёных представила данные, согласно которым человеческий мозг и тело не просто воспринимают музыку, но буквально «настраиваются» на неё. Исследование, проведённое при участии психолога из Университета Макгилла Каролин Палмер, подтверждает теорию нейронного резонанса (Neural Resonance Theory, NRT).

Выяснено, как музыка влияет на мозг
© Ferra.ru

Суть теории в том, что музыкальные переживания возникают не из-за накопленного опыта или ожиданий, а благодаря естественным колебаниям мозга. Эти колебания синхронизируются с ритмом, мелодией и гармонией, что влияет на восприятие времени, удовольствие от музыки и желание двигаться в такт.

Исследователи утверждают, что такие элементы, как пульсация и гармония, отражают устойчивые резонансные схемы, которые одинаково проявляются у людей вне зависимости от их музыкального опыта. Теория охватывает весь процесс — от восприятия звука до движений тела — и объясняет музыкальную активность как результат согласованной работы мозга, позвоночника и конечностей.

Исследование открывает путь для практических применений. Оно может помочь в создании новых терапевтических подходов при лечении заболеваний, таких как инсульт, болезнь Паркинсона и депрессия. Также возможна разработка музыкального ИИ, который будет лучше распознавать и создавать музыку. Кроме того, на основе NRT могут появиться новые методы обучения ритму и интонации, а также улучшится понимание того, почему музыка объединяет людей по всему миру.

Наука