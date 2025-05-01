Кардиологи спасли 35-летнего мужчину с инфарктом

35-летний житель Сургута Евгений, никогда ранее не страдавший болезнями сердца, оказался в реанимации с инфарктом миокарда. Вспоминая произошедшее, он признается, что не обращал внимания на сигналы организма, приняв дискомфорт в грудной клетке за последствия чрезмерных нагрузок в тренажерном зале.

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Остановка сердца настигла Евгения внезапно, ближе к вечеру. Коллеги, обладавшие навыками первой помощи, сумели оперативно приступить к проведению непрямого массажа сердца, удерживая пульс до прибытия экипажа скорой помощи.

Уже в приемном отделении кардиологического центра команда специалистов в кратчайшие сроки выполнила диагностику и экстренную операцию, проведя стентирование ишемизированной артерии. Благодаря быстрому лечению жизнеугрожающее состояние было устранено, и пациент начал долгий путь к восстановлению.

Семь дней Евгений провел в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Постепенно состояние нормализовалось, и началась фаза интенсивной реабилитации, включающая физиотерапию и занятия лечебной гимнастикой. После проведенного лечения мужчина пересмотрел свой образ жизни, отказавшись от вредных привычек и начав заниматься спортом умеренно и осторожно.

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