Российские ученые нашли новый способ доставки лекарств к опухоли мозга

Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из ведущих научных центров России разработали инновационную технологию доставки лекарственных препаратов к опухоли мозга (глиобластоме) через стимуляцию обонятельной системы. Метод показал эффективность на доклиническом этапе, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

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Идея основана на естественном механизме проникновения веществ из носовой полости в головной мозг, который давно известен благодаря изучению вирусов и токсинов. В новом подходе этот механизм используется для доставки наночастиц с лекарствами, минуя гематоэнцефалический барьер – природную защиту мозга от посторонних веществ. Это позволяет направлять препараты прямо к опухоли, значительно снижая дозировку и побочные эффекты.

Ключевая особенность работы томских ученых – стимуляция обонятельных рецепторов с помощью слабого раствора ацетофенона, обладающего сладким ароматом черемухи. В ходе лабораторных испытаний у животных наночастицы феррита марганца за 12–96 часов достигали опухоли, причем эффективность доставки увеличивалась в шесть раз по сравнению с традиционным внутривенным введением.

«Примечательно, что частицы феррита марганца локализуются непосредственно в области глиобластомы, а не рассеиваются по всему головному мозгу. Такие результаты говорят о возможности в будущем обеспечить адресную доставку лекарственных препаратов непосредственно к злокачественному новообразованию», – рассказал старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Александр Ромащенко.

По его словам, в перспективе этот механизм может быть применен для целевой доставки лекарств в головной мозг при терапии болезни Паркинсона, деменции, депрессии и других заболеваний.