Выяснено, вызывает ли подгоревший хлеб рак

В подгоревшем хлебе содержится вредное соединение, способное повреждать ДНК и повышать риск развития рака. Однако его концентрация настолько мала, что не представляет серьезной угрозы для здоровья. Об этом рассказал Эд Янг, представитель благотворительной и исследовательской организации по изучению рака Cancer Research UK.

© Газета.Ru

Ученые подтвердили, что при поджаривании крахмалосодержащих продуктов (таких как картофель и хлеб) действительно образуется акриламид — потенциально канцерогенное вещество, также присутствующее в табачном дыме. Однако данные исследований показывают, что реальные риски для человека сильно преувеличены.

По словам Янга, во многих ранних экспериментах на животных использовались крайне высокие дозы акриламида, несопоставимые с тем количеством, которое человек получает с пищей. Поэтому результаты таких исследований нельзя применять по отношению к людям.

Специалисты подчеркивают: основные факторы риска развития онкозаболеваний — это не подгоревшие тосты, а регулярное употребление алкоголя, красного и переработанного мяса, а также продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли.