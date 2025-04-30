Когда завершат испытания российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

Российская вакцина от аллергии на берёзовую пыльцу пройдёт вторую фазу испытаний в июне-июле 2025 года

© Ferra.ru

Вакцина против аллергии на пыльцу берёзы, разработанная специалистами ФМБА России, проходит завершающую фазу исследований. Как рассказала глава ведомства Вероника Скворцова, наблюдения за участниками эксперимента уже начались, и предварительные результаты будут доступны в июне–июле 2025 года. Она подчеркнула, что эффективность препарата сможет улучшить жизнь многих людей, страдающих от сезонного поллиноза.

Работа над вакциной велась совместно с Венским медицинским университетом. Новый препарат уникален тем, что для достижения результата требуется всего 3–5 инъекций вместо 30, которые обычно нужны при использовании классических препаратов. Основой вакцины стала рекомбинантная молекулярная конструкция, разработанная на основе детального изучения аллергенов пыльцы берёзы.

Скворцова отметила, что научное сообщество уже высоко оценило инновацию: ведущий журнал Allergy опубликовал статьи, посвящённые результатам исследований. На сегодняшний день завершены доклинические тесты и первая фаза клинических испытаний, а вторая подходит к концу. Если вакцина оправдает ожидания, это станет важным шагом в лечении аллергии и повысит качество жизни тысяч людей.