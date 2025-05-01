Нейрофизиологи ответили, почему популярные теории сознания — ошибочны

Международный коллектив нейрофизиологов обнаружил в рамках эксперимента длиной в семь лет, что две наиболее популярных теории сознания, GNWT и IIT, способны корректно описать далеко не все процессы, происходящие в мозге, причем обе теории переоценивают роль префронтальной и затылочной коры в работе сознания и недооценивают роль сенсорных областей мозга. Об этом сообщила пресс-служба американского Института Аллена.

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«Конечно, одного эксперимента не хватит, чтобы окончательно опровергнуть и ту, и другую теорию, плюс сами теории слишком сильно отличаются друг от друга по своим установкам и сути для того, чтобы одна из них могла одержать убедительную победу. Тем не менее, нам удалось проверить многие аспекты этих теорий и понять, как и где можно декодировать информацию о том, как мозг обрабатывает зрительный опыт», — пояснил профессор Университета Сассекса (Великобритания) Анил Сет, чьи слова приводит пресс-служба Института Аллена.

Профессор Сет и его коллеги провели пока самый масштабный эксперимент по изучению природы сознания, в котором приняло участие 256 добровольцев, согласившихся на наблюдения за активностью их мозга при решении ряда простых задач на внимание и память. Эти тесты, разработанные ведущими нейрофизиологами мира, были направлены на проверку двух ведущих теорий сознания, GNWT и IIT.

Сторонники GNWT предполагают, что сознание представляет собой особый мозговой процесс, так называемое "рабочее пространство", которое интегрирует информацию, поступающую из множества конкурирующих друг с другом специализированных когнитивных модулей. В свою очередь, их оппоненты считают, что сознание является неотъемлемой частью сложных нейронных сетей и при этом оно возникает в результате интеграции информации. В первом случае ключевую роль в работе сознания играет префронтальная кора, а во втором - ее затылочная доля и соседние с ней отделы мозга.

Проведенные учеными наблюдения за активностью этих областей мозга при помощи систем МРТ, электрической и магнитной энцефалографии показали, что ни тот, ни другой регион коры не играл ведущей роли в формировании сознания. При этом профессор Сет и его коллеги раскрыли неожиданно важную роль первичной зрительной коры и других сенсорных областей мозга при решении задач, связанных с сознанием, что говорит в пользу того, что оно связано в первую очередь с восприятием, а не мышлением.

Как надеются исследователи, полученные ими данные помогут дополнить и доработать обе теории или создать новые концепции, которые будут более корректно описывать природу сознания. Также эти сведения помогут разработать новые подходы для обнаружения сознания у пациентов в вегетативном состоянии или в состоянии комы, подытожили профессор Сет и его коллеги.