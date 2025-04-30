Названы симптомы варикоза, которые часто игнорируют

Ощущение тяжести в ногах и холодные стопы могут указывать на варикозное расширение вен. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Чуншань (Тайвань). Результаты исследования опубликованы в журнале Open Heart.

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Авторы проанализировали данные Тайваньского биобанка — крупнейшей генетической и популяционной базы данных страны — за период с января 2008 года по декабрь 2020 года включительно. В исследовании приняли участие 8782 человека в возрасте от 30 до 70 лет с варикозом средней и тяжелой степени.

Варикозное расширение вен — распространенное заболевание, которым страдают от 2% до 30% взрослого населения. Чаще всего эта патология поражает женщин. Ее признаки включают боль, отеки, зуд, пульсацию, мышечные спазмы и, в тяжелых случаях, язвы на ногах.

Выяснилось, что жалобы на повышенную чувствительность стоп к холоду увеличивали вероятность наличия варикоза в три раза, а ощущение тяжести в ногах — в четыре. При наличии обоих симптомов риск возрастал более чем в два раза.

Кроме того, исследование показало, что работа, связанная с длительным стоянием, увеличивает риск развития варикоза на 45%. Хотя исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи, ученые подчеркивают важность раннего выявления симптомов. Такие субъективные ощущения, как холод и тяжесть в ногах, нередко остаются без внимания, хотя могут сигнализировать о начинающемся заболевании.