ИИ ускорил поиск противовирусных соединений при ограниченных данных
Ученые из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете разработали метод, позволяющий при помощи искусственного интеллекта (ИИ) находить потенциальные противовирусные соединения даже при ограниченном объеме данных. Новый подход показал эффективность в борьбе с вирусом EV71 — основным возбудителем болезни рук, ног и рта.
Ученые использовали машинное обучение в сочетании с лабораторными экспериментами. Модель была обучена на основе набора из 36 малых молекул. Система анализировала их химические свойства и структуру, оценивая вероятность того, что они смогут блокировать активность вируса. Из восьми веществ, отобранных ИИ, пять показали способность замедлять развитие вируса в клетках. Это значительно превышает результат классических методов, которые обычно дают меньше успешных находок.
Дополнительно каждый из успешных вариантов был протестирован с помощью компьютерного моделирования. Эти тесты подтвердили, что соединения взаимодействуют с ключевыми участками вируса, препятствуя его проникновению в клетки.
Вирус EV71 может вызывать от лёгких высыпаний и лихорадки до тяжёлых осложнений, особенно у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. На данный момент одобренных лекарств против него не существует.