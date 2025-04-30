Кофе может снизить риск старческой слабости

Новое исследование, опубликованное в журнале European Journal of Nutrition, показало, что регулярное потребление 4–6 чашек кофе в день (при объеме одной чашки 125 мл) связано со снижением риска развития физической слабости. К таким выводам пришло исследование от Института научной информации о кофе — НКО, в которую входят пять крупнейших европейских компаний по производству кофе.

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Ранее было установлено, что кофе связано с сокращением риска некоторых естественных симптомов старения, таких как улучшение когнитивной функции и уменьшение воспалительных заболеваний.

В рамках нового исследования ученые в течение семи лет обследовали 1161 жителя Амстердама в возрасте 55 и более лет. Исследовалось соотношение между потреблением кофе и старческой немощью. Последнюю оценивали по особой шкале: в наличии должны быть три и более симптома — потеря веса, мышечная слабость, истощение, медленная скорость ходьбы и низкая физическая активность.

Результаты исследования показывают, что у тех, кто пил больше кофе (до 6 чашек в день) все эти симптомы развивались с меньшей вероятностью.

Напомним, Европейского агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) считает, что до 400 мг кофеина (3–5 чашек кофе) в день — это умеренное и безопасное количество.

Авторы считают, что влияние кофе можно отчасти объяснить ролью антиоксидантов, которые могут снижать воспаление, потерю мышечной массы и предотвращать повреждение мышц. Кофе также может улучшать регуляцию чувствительности к инсулину и усвоение глюкозы у пожилых людей.