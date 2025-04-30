Цифровые двойники людей стали реалистичнее

Цифровые двойники людей стали еще более реалистичными, чем раньше. Ученые Берлинского университета имени Гумбольдта в Германии заявили, что новые видеоподделки приобрели реалистичное сердцебиение и незначительные изменения цвета лица.

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В ходе нового эксперимента ученые разработали ультрасовременный детектор, который автоматически извлекает и анализирует частоту пульса из видеозаписей. Для создания дипфейка требуется ролик с лицом человека длительностью не более 10 секунд.

Во время съемки ЭКГ отслеживала сердцебиение людей. Сравнение данных подтвердило высокую точность измерений детектора – разница между его оценкой и истинной частотой пульса составила всего два-три удара в минуту.

Создатели цифровых двойников используют технологии глубокого обучения для обработки видео- и аудиофайлов. Они способны изменить выражение лица и жесты модели. Это не всегда делается со злонамеренными целями – так, приложения, способные «состарить» пользователя или превратить его в какое-либо животное (например, кошку), скачивают для развлечения.

Применяются технологии и в медицине. Так, стал возможен анализ прохождения света через кожу и нижележащие кровеносные сосуды. Новый метод телемедицины под названием дистанционная фотоплетизмография позволяет с помощью веб-камер оценить жизненно важные показатели пациента.

Однако эксперты опасаются, что новые технологии могут взять на вооружение мошенники. Современные дипфейки могут демонстрировать реалистичное сердцебиение, что снижает вероятность распознать подлог, сообщает Frontiers in Imaging.

Ранее появилась нейросеть, генерирующая реалистичных виртуальных персонажей из фотографий. Аватары могут принадлежать как живым людям, так и персонажам мультфильмов. Технология сохраняет черты внешности и голос оригинала. Чтобы минимизировать возможность злоупотребления, разработчики предусмотрели защитные механизмы – например, водяные метки на каждом ролике.