Как относятся россияне к использованию ИИ в медицине

На сегодняшний день тема использования искусственного интеллекта в медицине остается актуальной: пациенты делятся на группы «за» и «против», хотя новый опрос показал смягчение такой категоричности. Так, половина респондентов высказались за комбинированный подход – когда врач использует ИИ как дополнительный инструмент диагностики, мониторинга, назначений.

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Исследование провели сеть клиник «Будь Здоров» и страховая компания «Ингосстрах». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из разных российских регионов.

По словам экспертов, с 2023 года мнение россиян по поводу применения ИИ в медицине остается стабильным: 51% граждан допускают использование ИИ для диагностики и лечения: 48% готовы частично довериться технологиям, а 3% – полностью.

Против искусственного интеллекта в медицине высказались 38%. По их мнению, «ИИ недостаточно развит», «человека должен лечить человек», «должна быть ответственность за диагноз и лечение».

Мужчины более склонны доверять технологиям: 57% согласны частично или полностью довериться ИИ в сравнении с 44% женщин. Более благосклонны к инновациям люди до 35 лет (53%) с доходом от 100 тысяч рублей (54%).

Набравший 51% комбинированный подход подразумевает, что врач использует алгоритмы искусственного разума как вспомогательный инструмент.