К чему может привести падение уровня вакцинации против кори

Эпидемию опасных заболеваний, в том числе кори, полиомиелита, краснухи и дифтерии сдерживает массовая вакцинация. Даже при незначительном снижении показателей может разразиться эпидемия.

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К такому выводу пришли эксперты, смоделировавшие падение уровня вакцинации, сообщает журнал JAMA.

Более того, даже при текущем уровне иммунизации в США корью могут заболеть 850 тыс человек. Если показатели снизятся - 11 млн человек в год.

При этом эксперты отмечают, что именно корь вызывает наибольшие опасения, так как один человек может заразить от 12 до 18 человек. Поэтому они настаивают, для предотвращения эпидемии необходимо, чтобы было вакцинировано 95% населения.

Ранее сообщалось, что в 27 штатах Америки зарегистрированы случаи заражения корью. Ранее инфекционист назвал главную причину распространения кори в России.