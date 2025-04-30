Как физические упражнения могут помочь при лечении рака

Физические упражнения могут бороться с побочными эффектами лечения рака, как показывает крупнейший в своем роде обзор. Такие упражнения, как аэробика, силовые тренировки и йога, уменьшают повреждения сердца и нервов, а также затуманивание мозга.

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Согласно наиболее полному обзору такого рода, физические упражнения могут противостоять пагубным последствиям лечения рака, пишет The Guardian. В нескольких исследованиях оценивалось, как физическая активность влияет на состояние здоровья пациентов с этим заболеванием, но до сих пор оставались значительные пробелы в фактических данных.

Обзор обобщенных результатов рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в период с 2012 по 2024 год, показывает, что физические упражнения могут значительно снизить побочные эффекты, связанные с лечением рака, такие как повреждение сердца и нервов, а также затуманивание мозга. До этого исследования, подчеркивает The Guardian, не было опубликовано такой всеобъемлющей оценки.

По словам авторов исследования, физические упражнения также, по-видимому, повышают психологическое благополучие и общее качество жизни, что придает вес их регулярному включению в протоколы лечения этого заболевания.

Результаты исследования, проведенного больницей Шэнцзин при Китайском медицинском университете, были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины. В него вошли 485 отзывов из 80 статей, все они были оценены как качественные от среднего до высокого уровня. Изучаемые виды физических упражнений включали аэробику и упражнения с отягощениями, высокоинтенсивные интервальные тренировки, тай-чи и йогу.

Как показало исследование, физические упражнения значительно снижали различные побочные эффекты, связанные с раком и его лечением, по сравнению с обычным лечением или отсутствием физических упражнений. Упражнения уменьшили повреждения сердца и периферических нервов, связанные с химиотерапией, затуманиванием мозга (когнитивными нарушениями) и одышкой. Это также изменило состав тела и ключевые физиологические показатели здоровья, такие как уровень инсулина, инсулиноподобного фактора роста и С-реактивного белка у людей, больных раком.

Физические упражнения также улучшили качество сна, психологическое благополучие, нормальную работу организма и социальное взаимодействие, одновременно повысив общее качество жизни, продолжает The Guardian.

Были получены доказательства высокой или средней степени достоверности того, что предоперационные упражнения снижают риск послеоперационных осложнений, боли, продолжительности пребывания в больнице и риск смерти.

“В заключение, это исследование подтверждает эффективность включения физических упражнений в протоколы лечения рака, - пишут исследователи. – Данные со средней и высокой степенью достоверности показали, что физические упражнения, по сравнению с обычным лечением или отсутствием физических нагрузок, значительно снижают побочные эффекты, связанные с раком, улучшают состав тела и биомаркеры, улучшают качество сна, психологическое благополучие, физические функции, социальное взаимодействие и общее качество жизни”.

Селин Доэрти, специалист по онкологической информации из Cancer Research UK, которая не принимала участия в исследовании, отмечает, что оно предоставило дополнительные доказательства того, что физические упражнения могут помочь уменьшить побочные эффекты от лечения рака и улучшить здоровье в долгосрочной перспективе.

“Однако больные раком проходят через многое, когда им ставят диагноз, и сосредоточение внимания на изменениях образа жизни, таких как повышение активности, может показаться ошеломляющим”, - добавила Доэрти.

“Важно действовать в своем собственном темпе и заниматься тем, что подходит именно вам”, - сказала она.

Пациентам, которые хотели бы получить совет или поддержку в своей ситуации, следует обратиться к своим специалистам по онкологии.