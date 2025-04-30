ИИ научился выявлять форму рассеянного склероза у пациента

Ученые из Университета Уппсалы (Швеция) разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая с высокой точностью определяет форму рассеянного склероза у пациента. Это может значительно ускорить начало правильного лечения и замедлить развитие заболевания.

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Рассеянный склероз — хроническое воспалительное заболевание центральной нервной системы. Большинство пациентов сначала сталкиваются с ремиттирующей формой, при которой периоды ухудшения чередуются со стабилизацией. Со временем болезнь у многих переходит в вторично-прогрессирующую форму, при которой симптомы постепенно усиливаются.

Важно определить этот переход вовремя, поскольку разные стадии болезни требуют разных методов лечения. Сейчас распознавание смены формы заболевания обычно происходит с опозданием — в среднем через три года после начала прогрессирования, что снижает эффективность терапии.

Новая ИИ-модель была создана на основе данных более чем 22 тысяч пациентов из шведского регистра рассеянного склероза. Она анализирует информацию, уже собранную в ходе обычных медицинских визитов: неврологические обследования, данные МРТ и сведения о назначенном лечении.

Модель не только определяет форму заболевания, но и показывает степень своей уверенности в результатах, что помогает врачу лучше понять, насколько надежна оценка.

По данным исследования, опубликованного в журнале npj Digital Medicine, ИИ верно или раньше медицинской документации определил переход в прогрессирующую форму в 87% случаев, а общая точность достигла 90%.