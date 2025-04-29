Исследователи выяснили, как популярные вакцины влияют менструальный цикл

Международный коллектив медиков открыл свидетельства того, что комбинации вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции в некоторых случаях временно увеличивают продолжительность менструальных циклов на несколько часов или дней. Это необходимо учитывать при вакцинации женщин, пишут исследователи в статье в журнале JAMA Network Open.

"Наши наблюдения за большим числом половозрелых женщин показали, что инъекции вакцины от гриппа, а также ее комбинация с прививкой от коронавируса, были статистически связаны с небольшими и при этом временными изменениями в длине менструального цикла. Это открытие поможет врачам развеять слухи и предубеждения, связанные с последствиями вакцинации женщин", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа медиков из США, Европы и Мексики под руководством профессора Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) Элисон Эдельман при длительных наблюдениях за репродуктивных здоровьем 1,5 тыс. женщин, проживающих в Канаде и США. Половина из них получила в 2023 или 2024 году сезонную прививку от гриппа, а остальные женщины - ее комбинацию с вакциной от COVID-19.

Интерес ученых к проведению этих наблюдений был связан с тем, что несколько лет назад медики из США обнаружили свидетельства того, что инъекции вакцин от коронавируса повышают вероятность развития усиленных менструальных кровотечений у женщин, в чем впоследствии усомнились другие исследователи. Данные споры побудили профессора Эдельман и ее коллег изучить то, как прививки от двух наиболее массовых сезонных инфекций влияют на репродуктивное здоровье женщин.

Проведенные учеными наблюдения показали, что комбинация из двух вакцин, а также прививка от гриппа отдельно, действительно вызывают изменения в менструальном цикле. В среднем, его длина увеличивается примерно на 0,4 дня после инъекции вакцины от гриппа, и на 0,5 дня - при использовании комбо-вакцины. При этом небольшая часть женщин, порядка 5-6% и в том, и в другом случае, пережила значительное удлинение менструального цикла - его длина выросла на восемь или более дней.

Как отмечают исследователи, все эти перемены возникали лишь среди тех женщин, которые находились на фолликулярной стадии менструации во время вакцинации, и при этом данные аномалии по большей части исчезли к концу следующего менструального цикла. Это следует учитывать врачам при подборе дней для сезонной вакцинации женщин, подытожили профессор Эдельман и ее коллеги.