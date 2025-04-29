В России начали тестировать вакцину от аллергии на пыльцу

Российские ученые приступили к тестированию вакцины против аллергии на березовую пыльцу на добровольцах. Об этом заявила в интервью каналу «Россия-24» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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По ее словам, все клинические исследования нового препарата были пройдены успешно. Теперь исследователи будут оценивать его эффективность. Первые результаты станут доступны уже летом 2025 года, добавила она.

Уточняется, что вакцина будет зарегистрирована в конце этого года в случае успешных испытаний на пациентах. Тогда следующий сезон цветения аллергики смогут встретить без проблем, отметила Скворцова.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в разговоре с НСН, что в мае аллергикам будут угрожать злаки, а летом — сложноцветные травы.