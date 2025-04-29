Ученые назвали основные факторы риска внезапной остановки сердца

Исследователи из Фуданьского университета выяснили, что до 63 процентов случаев внезапной остановки сердца (ВОС) можно предотвратить, изменив образ жизни и внешние условия. Работа опубликована в журнале Canadian Journal of Cardiology.

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ВОС — одна из ведущих причин смертности, особенно опасна своей неожиданностью, поэтому ее профилактика остается актуальной задачей. Ученые проанализировали данные более полумиллиона человек и определили 56 факторов, влияющих на риск ВОС. Существенное значение имеют питание, эмоциональное состояние, уровень образования, дохода и экология. Например, регулярное потребление фруктов, стабильное настроение и контроль давления снижали вероятность остановки сердца.

По оценке авторов, устранение даже трети негативных факторов помогает сократить число случаев ВОС на 40 процентов, а более серьезные изменения позволяют снизить этот риск более чем на 60 процентов.

Ведущий автор исследования Хуихуань Ло отметила, что образ жизни играет ключевую роль в профилактике, и даже небольшие изменения могут дать значимый эффект. Специалисты в статье подчеркнули, что нужно переходить от экстренных мер к системной профилактике.

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